Sinner super anche Bublik e vola alle semifinali del Roland Garros

Jannik Sinner non si ferma più: con una vittoria convincente su Alexander Bublik, l’altoatesino vola in semifinale al Roland Garros per la seconda volta consecutiva. Il suo talento e determinazione lo proiettano verso un match imperdibile contro Zverev o Djokovic, mentre dall’altra parte del tabellone si prepara una sfida da brividi. L’articolo…

Jannik Sinner non si ferma più e supera anche Alexander Bublik nei quarti di finale del Roland Garros. Finisce 6-1, 7-5, 6-0 per l’altoatesino e per la seconda volta consecutiva conquista la semifinale a Parigi. Contro di lui scenderà in campo il vincente del match tra Alexander Zverev e Novak Djokovic. Dall’altra parte del tabellone . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner super anche Bublik e vola alle semifinali del Roland Garros

Una sola occasione sfruttata al meglio per chiudere il match. Jannik come al solito ingiocabile. Sarà super interessante la sfida con Sascha. Forza #Sinner #RolandGarros25 Tweet live su X

Si rincorrono le voci sull’ex numero uno al mondo Carlos Moya come prossimo “super-coach” di Jannik Sinner al posto dell’uscente Darren Cahill: dalla sua lo spagnolo ha un curriculum eccezionale, a partire dalla collaborazione vincente con Rafa Nadal Tweet live su X