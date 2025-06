sinner non si ferma è semifinale al roland garros

Jannik Sinner dimostra ancora una volta di essere un talento da non sottovalutare, conquistando la semifinale del Roland Garros con la consueta grinta. Dopo aver superato anche Bublik in tre set, il giovane campione si appresta a sfidare i giganti Zverev o Djokovic, pronti a scrivere l’ultimo capitolo di questa emozionante corsa parigina. La sfida è ormai alle porte: chi salirà sul trono di Parigi?

Battuto anche Bublik in tre set, ora Zverev o Djokovic PARIGI (FRANCIA) - Ancora una vittoria, ancora in tre set. Jannik Sinner va di fretta, liquida anche la sorpresa Alexander Bublik e come un anno fa raggiunge le semifinali del Roland Garros, dove se la vedrà col vincente del match fra Alexander. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it