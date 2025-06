Sinner non c' è storia

Sinner non delude: a Parigi, sembra quasi scritto il suo destino. Tre set a zero, come da copione, dimostrano la sua solidità e determinazione. Eppure, lui predica calma e prudenza, ricordandoci che nel tennis nulla è scontato. Ma fino a ora, la sua performance lascia pochi dubbi: sta scrivendo una delle pagine più brillanti della sua carriera. La domanda è: quanto potrà ancora spingersi oltre?

Tre set a zero, come da copione. Difficile davvero pensare a un risultato diverso per lo Jannik Sinner visto fin qui a Parigi, anche se lui – giustamente – predica calma e prudenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner, non c'è storia

Approfondisci con questi articoli

Francisco Cerundolo tra vittorie sul rosso, scontri 2-2 con Sinner e storia familiare nel tennis - Francisco Cerundolo, talento argentino del tennis, si distingue per la sua efficacia sulla terra rossa, ottenendo il 70% di vittorie.

Segui queste discussioni su X

Jannik Sinner su Lorenzo Musetti : "Sono sempre il primo tifoso quando gioca, ha un tennis forse anche più bello da vedere rispetto al mio" ? "È molto bello far parte di questo pezzo di storia, credo che l'Italia si meriti dei giocatori fortissimi che ora abb Tweet live su X

Jannik Sinner è l'italiano più presente nella storia nei quarti di finale Slam: superato Pietrangeli a quota 10 Maggior numero di QF azzurri in uno Slam nell'Era Open 11 - Jannik Sinner 6 - Adriano Panatta, Matteo Berrettini 3 - Corrado Barazzutti 2 - Lor Tweet live su X