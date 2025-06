Sinner | Modric al Milan? Fantastico Ecco perché sono tifoso rossonero

Se il nome di Sinner e Modric fanno sognare, immaginate cosa può fare il Milan per un tifoso come Jannik. La passione e l’entusiasmo di questo giovane talento sono contagiosi: "È uno dei migliori al mondo, quindi se firma con il Milan, tanto meglio." Ma come è nato il suo amore per i colori rossoneri? Scopriamolo insieme, tra emozioni, ricordi e una fede che cresce giorno dopo giorno.

Jannik entusiasta: "È uno dei migliori al mondo, quindi se firma con il Milan, tanto meglio". Poi racconta come è diventato milanista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner: "Modric al Milan? Fantastico. Ecco perché sono tifoso rossonero"

Jannik #Sinner sulla scelta di tifare il Milan e il possibile arrivo di Luka #Modric "Modric? Sarebbe bello, no (sorride)? Sì, non voglio sembrare uno che conosce il calcio molto, molto bene, ma i singoli giocatori che abbiamo sono molto bravi. La qualità che abbi Tweet live su X

