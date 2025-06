Sinner latin lover | è lei la tennista che ne è rimasta stregata

Nel mondo dello sport, le emozioni vanno oltre il campo da gioco: la tennista che ha conquistato il cuore di Jannik Sinner sta facendo parlare di sé. Con dichiarazioni appassionate e un fascino irresistibile, questa giovane atleta si è distinta non solo per le sue imprese sportive, ma anche per la sua storia d’amore con il numero uno del tennis mondiale. Scopriamo insieme chi è questa figura intrigante e il motivo per cui è diventata il centro di attenzione.

La tennista stravede per Jannik Sinner: ecco chi è la collega del numero 1 del mondo che, nei giorni scorsi, si è lasciata andare a delle scottanti dichiarazioni. Nelle ultime settimane lo ha ripetuto praticamente in tutte le salse. Appena arrivato a Roma, si è affannato a far sapere alla stampa che le foto circolate nei giorni immediatamente precedenti agli Internazionali d’Italia non volevano dire nulla. Che non significano, di certo, che fosse coinvolto in una relazione sentimentale. Impossibile resistere a Sinner: ha ceduto anche lei (Instagram) – Ilveggente.it Jannik Sinner ha fatto presto a smentire le voci relative alla presenza di una ragazza insieme a lui a Copenaghen anche quando, due settimane fa, è arrivato a Parigi per giocare al Roland Garros. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Sinner latin lover: è lei la tennista che ne è rimasta stregata

