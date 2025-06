Sinner | In semifinale il livello si alza Sono migliorato su un aspetto

Jannik Sinner vola in semifinale al Roland Garros, dimostrando di essere cresciuto sotto ogni punto di vista. Dopo aver superato in tre set il temuto Aleksandr Bublik, l'azzurro si prepara alla grande sfida finale. Ma c’è un aspetto che lo rende ancora più determinato: la fiducia in sé stesso. La strada verso la gloria è ormai tracciata, e il sogno di conquistare Parigi diventa sempre più vicino...

Sinner, cosa c'è dietro l'inizio choc nella semifinale: il dialogo con l'allenatore e il freddo. «Non salta» - Jannik Sinner si trova ad affrontare un inizio choc nella semifinale degli Internazionali, mentre il freddo pungente sembra influenzare il suo gioco.

Sinner vola in semifinale a Roland Garros. Dopo 65 anni due italiani al penultimo atto https://ilsole24ore.com/art/sinner-trionfa-bublik-e-vola-semifinale-roland-garros-AHHObG6?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobo Tweet live su X

Parigi Altra prestazione fantastica di Sinner contro Bublik. Qualche dato di un percorso arrivato in semifinale senza cedere un set. Lasciando questi games: 12 a Rinderknech 7 a Gasquet 3 a Lehecka 8 a Rublev 6 a Bublik 3 set vinti 6-0 Solo 36 games Tweet live su X