Sinner in semifinale al Roland Garros 2025 | battuto Bublik 6-1 7-5 6-0

Jannik Sinner conquista la semifinale al Roland Garros 2025, la sua seconda consecutiva a Parigi, dopo aver battuto il kazako Sasha Bublik, per la prima volta in carriera ai quarti in un major. Il tennista azzurro si aggiudica il match con il parziale di 6-1, 7-5, 6-0 in 1 ora e 49 minuti. In semifinale Sinner attende il vincente dell’ultimo quarto di finale in programma stasera, quello tra l’ex numero 1 Novak Djokovic e il tedesco Alexander Zverev numero 3 del mondo. Way too good? #RolandGarros pic.twitter.comVteL8EU4Mi — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2025 Sinner e Musetti in semifinale, due italiani in semifinale: la seconda volta nella storia. 🔗 Leggi su Lapresse.it