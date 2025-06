Sinner in semifinale a Parigi Binaghi denuncia | Tennis italiano penalizzato dalla pay tv

Jannik Sinner risplende ancora una volta a Parigi, raggiungendo la semifinale del Roland Garros e confermando il suo status di stella nascente nel tennis mondiale. Dopo dodici mesi di attesa, il talento italiano ha superato facilmente l’avversario, ma ora si solleva una voce importante: Binaghi denuncia come il tennis italiano venga penalizzato dalla pay TV. È arrivato il momento di cambiare le regole per far brillare i nostri campioni anche fuori dal campo.

Jannik Sinner torna in semifinale al Roland Garros di Parigi dopo dodici mesi, confermandosi uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale. Il numero 1 del mondo ha superato senza troppi problemi Aleksandr Bublik, numero 63 del ranking, con un netto 6-1, 7-5, 6-0 in meno di due ore di gioco. La partita ha visto Sinner dominare il primo set con due break e chiudere in appena 35 minuti. Il secondo set è stato più equilibrato, con Bublik che ha messo in difficoltà l’azzurro, ma Sinner ha saputo mantenere la concentrazione nei momenti decisivi, aggiudicandosi il set 7-5. Nel terzo set, Sinner ha dominato completamente, chiudendo 6-0 e conquistando la sua sesta semifinale Slam in carriera e la 19ª vittoria consecutiva nei major, un traguardo che non si vedeva dai tempi di Nadal nel 2008. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sinner in semifinale a Parigi, Binaghi denuncia: “Tennis italiano penalizzato dalla pay tv”

Approfondisci con questi articoli

Sinner, cosa c'è dietro l'inizio choc nella semifinale: il dialogo con l'allenatore e il freddo. «Non salta» - Jannik Sinner si trova ad affrontare un inizio choc nella semifinale degli Internazionali, mentre il freddo pungente sembra influenzare il suo gioco.

Segui queste discussioni su X

Sinner vola in semifinale a Roland Garros. Dopo 65 anni due italiani al penultimo atto https://ilsole24ore.com/art/sinner-trionfa-bublik-e-vola-semifinale-roland-garros-AHHObG6?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobo Tweet live su X

Parigi Altra prestazione fantastica di Sinner contro Bublik. Qualche dato di un percorso arrivato in semifinale senza cedere un set. Lasciando questi games: 12 a Rinderknech 7 a Gasquet 3 a Lehecka 8 a Rublev 6 a Bublik 3 set vinti 6-0 Solo 36 games Tweet live su X

Essere umili fa un campione non solo in campo ma anche fuori..Chapeau Jannik #sinner #tennis