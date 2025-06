Sinner è arrivato ai quarti di finale del Roland Garros è l' undicesima volta in un torneo di Slam

Jannik Sinner conquista i quarti di finale del Roland Garros per l'undicesima volta in un torneo di Slam, confermando il suo status tra i grandi del tennis mondiale. Un successo che si inserisce nel trend di un'Italia sportiva in ascesa, dove i giovani talenti brillano sui palcoscenici internazionali. Con ogni vittoria, Sinner non solo scrive la sua storia, ma accende la passione di una generazione intera. Non perdere il prossimo capitolo!

Jannik Sinner è arrivato ai quarti di finale del Roland Garros. Ci è arrivato superando senza grosse difficoltà Arthur Rinderknech, Richard Gasque, Jiri Lehecka e Andrey Rublev. Ad attenderlo in campo oggi c'è Alexander Bublik. Numero 62 al mondo, uno stile di gioco spettacolare, a tratti imprevedibile, fatto di servizi dal basso, smorzate e colpi tra le gambe, e un'autenticità che lo rende senza dubbio il giocatore più simpatico (e più amato) di tutto il torneo, Bublik arriva per la prima volta ai quarti di uno Slam; per Sinner si tratta invece dell'undicesima.

