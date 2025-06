Sinner-Bublik oggi Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, Jannik Sinner scende in campo contro Alexander Bublik al Roland Garros 2025, puntando a regalare un'altra emozionante semifinale. La rivalità con Draper ha acceso i riflettori, ma è il kazako l’avversario da temere. Sinner, icona di una nuova generazione di tennisti, rappresenta la speranza per un tennis italiano in crescita. Un match che promette adrenalina e colpi da maestro: chi avrà la meglio? Non perdertelo!

Jannik Sinner cerca di entrare per la sesta volta negli ultimi otto Slam disputati in semifinale. Ma l’avversario non è l’amico Jack Draper, al quale l’ha unito una simpatica serie di battute nate sul web in cui venivano accomunati a Luigi e Mario nel mitico franchise giapponese a causa dei vestiti, bensì Alexander Bublik, il kazako che sul campo può compiere davvero qualsiasi cosa soprattutto a livello di estro. Anche in questo caso c’è un legame: a Miami 2021, quando Jannik lo battĂ© nei quarti, Bublik a rete gli disse “Non sei umano, hai 15 anni e giochi così?”. Erano 19, ma il concetto rimaneva quello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Bublik oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Ricordo che il quarto di finale di domani fra #Sinner e Bublik non inizierà prima delle 13.20. (In realtà immagino ben oltre, perchè è la terza partita sul Philippe-Chatrier dopo il derby statunitense Keys-Gauff (ore 11) e Andreeva-Boisson a seguire). Buonanott Tweet live su X

comunque il tabellone di Alcaraz, a parte Musetti e in parte Shelton, è stato di grande facilità rispetto a quello di Sinner. Rublev, poi Zverev o Djokovic e per fortuna che Draper ha perso contro Bublik che sta attraversando un buon momento, pericoloso per Sin Tweet live su X

#RolandGarros, #Musetti vola in semifinale. L'azzurro batte l'americano #Tiafoe per 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. Aspetta il vincente di #AlcarazPaul di stasera. #Sinner domani in campo contro #Bublik. Avanti #PaoliniErrani https://buff.ly/Y97mvfb Tweet live su X

