Sinner-Bublik oggi ai quarti del Roland Garros a che ora gioca | orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi, mercoledì 5 giugno, il talento italiano Jannik Sinner affronta il russo Alexander Bublik nei quarti di finale del Roland Garros. Non prima delle ore 14:00, l'epico incontro si svolgerà sul prestigioso campo Centrale Philippe Chatrier. Mentre il tennis italiano continua a brillare in un contesto internazionale sempre più competitivo, non perdere l'occasione di seguire questa sfida avvincente in diretta TV o streaming!

Sinner-Bublik è in programma oggi, mercoledì 5 giugno, al Roland Garros. Il match si disputerà sul campo Centrale Philippe Chatrier non prima delle ore 14. Ecco tutte le informazioni utili su dove vederlo in diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Super Sinner supera Rublev in 3 set e trova Bublik ai quarti. Avanti anche Errani-Paolini - Sinner continua a sorprendere: dopo aver superato Rublev in tre set, il giovane talento italiano è pronto a sfidare Bublik ai quarti.

Ricordo che il quarto di finale di domani fra #Sinner e Bublik non inizierà prima delle 13.20. (In realtà immagino ben oltre, perchè è la terza partita sul Philippe-Chatrier dopo il derby statunitense Keys-Gauff (ore 11) e Andreeva-Boisson a seguire). Buonanott Tweet live su X

comunque il tabellone di Alcaraz, a parte Musetti e in parte Shelton, è stato di grande facilità rispetto a quello di Sinner. Rublev, poi Zverev o Djokovic e per fortuna che Draper ha perso contro Bublik che sta attraversando un buon momento, pericoloso per Sin Tweet live su X

#RolandGarros, #Musetti vola in semifinale. L'azzurro batte l'americano #Tiafoe per 6-2, 4-6, 7-5, 6-2. Aspetta il vincente di #AlcarazPaul di stasera. #Sinner domani in campo contro #Bublik. Avanti #PaoliniErrani https://buff.ly/Y97mvfb Tweet live su X

