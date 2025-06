Sinner-Bublik al Roland Garros | orario precedenti e dove vederla

Jannik Sinner è pronto a scrivere un'altra pagina della sua storia al Roland Garros! Oggi, mercoledì 4 giugno, sfida Alexander Bublik nei quarti di finale. Dopo aver impressionato contro Rublev, gli occhi sono puntati su di lui: una vittoria potrebbe portarlo verso un duello epico con Djokovic o Zverev. Non perdere l'occasione di vedere il futuro del tennis italiano in azione. La tensione e l'energia sono alle stelle!

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros. Oggi, mercoledì 4 giugno, l'azzurro affronta Alexander Bublik nei quarti dello Slam francese. In palio c'è la semifinale contro il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. Jannik arriva all'incontro dopo aver dominato contro Rublev agli ottavi, mentre il kazako ha eliminato a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner-Bublik al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla

Super Sinner supera Rublev in 3 set e trova Bublik ai quarti. Avanti anche Errani-Paolini - Sinner continua a sorprendere: dopo aver superato Rublev in tre set, il giovane talento italiano è pronto a sfidare Bublik ai quarti.

