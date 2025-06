Sinner batte Bublik e vola in semifinale al Roland Garros | ecco chi sfiderà

Jannik Sinner continua a stupire al Roland Garros, conquistando la semifinale in meno di due ore con una vittoria convincente su Bublik. Il talento italiano si prepara ora a un’altra sfida emozionante: chi sarà il prossimo avversario in questa corsa verso la finale? La sua determinazione e il suo talento sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa indimenticabile avventura tennistica. Restate sintonizzati per scoprire chi sfiderà Sinner nella prossima battaglia.

Jannik Sinner lo ha fatto ancora: in meno di due ore ha battuto Bublik ed è approdato in semifinale al Roland Garros: ecco chi potrà sfidare. Jannik Sinner sta conducendo un percorso straordinario al Roland Garros. Anche contro Sasha Bublik non c’è stata stori: il match dei quarti di finale è durato poco meno di due ore e il n.1 del mondo ha guadagnato, anche stavolta, l’accesso alla semifinale degli Open di Francia. Di fatto, Bublik – che veniva da una splendida vittoria contro Draper – ha messo in difficoltà Sinner solamente nel secondo set. Tanti sono stati i punti degni di nota in questa gara ma alla fine i parziali sono stati di 6-1, 7-5, 6-0. 🔗 Leggi su Sportface.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Sinner, dopo 3 mesi d’assenza, batte Jesper De Jong 6-4 6-2 e accede agli ottavi - Dopo tre mesi di assenza, Jannik Sinner torna in scena con una prestazione straordinaria agli Internazionali d'Italia 2025.

Segui queste discussioni su X

Tennis, Sinner batte Rublev in tre set e vola ai quarti: il tabellone completo del torneo https://calcioefinanza.it/2025/06/02/tabellone-roland-garros-2025-partite-incroci-sinner-musetti/… Tweet live su X

? Vittoria senza problemi per Jannik Sinner che batte Rublev in 3 set (6-1, 6-3, 6-4) e va ai quarti di finale del Roland Garros. Il giocatore italiano adesso affronterà Bublik che ha precedentemente battuto Draper #CorrieredelloSport #Rol Tweet live su X