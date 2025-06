Sinner-Alcaraz l’annuncio sconvolge Parigi | Massacrati

L’attesa per il Roland Garros si infiamma: Sinner e Alcaraz, due giganti del tennis, si preparano a scrivere una delle finali più emozionanti degli ultimi anni. Con il pass ai quarti di finale già assicurato, il loro incontro si annuncia come uno scontro epico che potrebbe decidere il destino del torneo e lasciare il pubblico senza fiato. Un duello da sogno che, salvo sorprese, consacrerà il nuovo re della terra rossa.

Il Roland Garros si avvicina al suo atto finale e due protagonisti sembrano destinati a incrociare le racchette nel giorno più importante del torneo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno infatti confermato, con il pass per i quarti di finale, di essere i volti di punta del tennis mondiale. Un duello tra titani che, salvo sorprese, potrebbe consumarsi proprio domenica prossima sul Philippe Chatrier. Entrambi, con percorsi diversi ma altrettanto brillanti, hanno mostrato solidità fisica, tecnica sopraffina e soprattutto una fame agonistica che non conosce pause. Sinner, dopo la lunga pausa per la squalifica legata al Clostebol, è rientrato nel circuito più forte di prima, archiviando la finale di Roma persa con Alcaraz come una semplice tappa di rodaggio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com