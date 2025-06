Sinfonie di Mozart e Brahms alla Chiesa di San Paolo entro le Mura

Immergiti nella magia della musica classica! Domenica 8 giugno, la Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma ospiterà un concerto imperdibile: la Sinfonia “Haffner” di Mozart e la potente Sinfonia n. 4 di Brahms. Un viaggio tra melodie sublime che raccontano storie senza tempo. Non perdere l'occasione di vivere un' esperienza che celebra la bellezza dell'arte musicale in uno dei luoghi più evocativi della Capitale!

Opera in Roma, domenica 8 giugno, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta, la Sinfonia in Re maggiore K.385 "Haffner" di W.A. Mozart e la Sinfonia n. 4 op. 98 in mi minore di J. Brahms. Composta nel 1782, la Sinfonia "Haffner" è una delle opere orchestrali più brillanti

