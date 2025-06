Sindaco di Resuttano ai domiciliari | bufera su appalti pubblici

Una nuova tempesta investe Resuttano: il sindaco Rosario Carapezza finisce agli arresti domiciliari nell’ambito di un'inchiesta sulla trasparenza degli appalti pubblici. Tecnici comunali e imprenditori sono anch’essi coinvolti in un caso che scuote la politica locale e mette in discussione l’integrità delle procedure amministrative. Una vicenda che apre un capitolo delicato sulla legalità e l’etica nelle gare pubbliche, con ripercussioni che si faranno sentire a livello regionale e oltre.

Inchiesta della Procura di Caltanissetta: coinvolti anche tecnici comunali e imprenditori. RESUTTANO, 4 giugno 2025. Il sindaco di Resuttano, in provincia di Caltanissetta, Rosario Carapezza, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti e falso ideologico in relazione ad alcuni appalti pubblici. Indagini dei carabinieri e otto persone coinvolte. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Caltanissetta e condotta dai carabinieri, coinvolge otto persone tra amministratori, tecnici comunali, liberi professionisti e imprenditori. Al centro delle indagini ci sarebbero manipolazioni nei sorteggi per l'assegnazione degli appalti, mirate a favorire un'impresa specifica.