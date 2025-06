Simone Inzaghi parla la moglie | Avrei voluto dirglielo ma Inter sotto choc

Simone Inzaghi si prepara a lasciare l'Inter, dopo un percorso che ha fatto sognare milioni di tifosi con trionfi e emozioni. L'Arabia Saudita è pronta ad accoglierlo con i suoi petrodollari, ma l'amore per la maglia nerazzurra resta indelebile. Questo passaggio segna non solo la fine di un'era ma anche l'inizio di una nuova sfida nel calcio internazionale. Quanto conta realmente il legame con una squadra? È tempo di riflessioni profonde per tutti noi

Dopo 4 anni, lo Scudetto della seconda stella, due finali di Champions League, 3 Supercoppe italiane e 2 Coppa Italia vinte con l’ Inter, per Simone Inzaghi è venuto il momento dell’addio alla panchina nerazzurra. L’Arabia e i petrodollari dell’ Al Hilal lo attendono, l’orgoglio resta a lui e ai tifosi che per tanto tempo hanno visto una squadra giocare un gran calcio, anche se ottenere meno del dovuto e finire nel peggiore dei modi. Nel momento di ufficializzare il divorzio dall’Inter, è arrivato anche un messaggio su Instagram della moglie, Gaia Lucariello, che racchiude le emozioni di un addio doloroso, ma inevitabile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Simone Inzaghi, parla la moglie: "Avrei voluto dirglielo, ma...". Inter sotto choc

