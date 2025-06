Simone Inzaghi ovvero un regno di puro interismo

Simone Inzaghi: un viaggio di quattro anni che ha trasformato l'Inter in un regno di puro interismo. Dal 3 giugno 2021, il tecnico ha saputo riportare la passione e la grandezza nerazzurra in campo, dimostrando che la vera forza di una squadra risiede nella sua identità. Oggi, più che mai, il suo percorso è emblematico di una ripresa nel mondo del calcio, dove tradizione e innovazione si intrecciano. Sarà proprio Inzaghi il fulcro di questa nuova era?

Quattro anni esatti. Era il 3 giugno 2021 quando l’ Inter, con un asciutto comunicato sul proprio sito web, dava il benvenuto a Simone Inzaghi, allora nuova guida tecnica della squadra nerazzurra. Antonio Conte aveva lasciato da campione d’Italia in un contesto in ridimensionamento che di lì a poco avrebbe perso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Simone Inzaghi, ovvero un regno di puro interismo

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

