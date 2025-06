Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Al Hilal | l’annuncio ufficiale del club saudita

Simone Inzaghi riparte da un’avventura emozionante: è il nuovo allenatore dell’Al Hilal, il club saudita che punta in alto. Dopo aver scritto pagine importanti con l’Inter, il tecnico italiano si prepara a sfidare nuove sfide in Medio Oriente. L’annuncio ufficiale, accompagnato da un video coinvolgente, segna l’inizio di una nuova era. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa entusiasmante avventura!

Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Al Hilal. È stato lo stesso club saudita con un video a presentare ufficialmente il suo nuovo tecnico fresco di addio all'Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le prime immagini di Simone #Inzaghi con la maglia dell’ #AlHilal L’ex tecnico dell’Inter ha incontrato a Parigi il presidente del club arabo, Fahd Bin Nafel @tnnt3 #Sportitalia Tweet live su X

