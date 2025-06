Simone Inzaghi dalla Lazio all’Al Hilal | la scalata contrattuale dell’allenatore Chi sono quelli capaci di salto economici come lui?

Simone Inzaghi ha intrapreso una nuova avventura all'Al Hilal, segnando un salto contrattuale straordinario. Questo trasferimento non è solo una vittoria personale, ma un riflesso di un trend sempre più forte nel calcio: il richiamo delle leghe arabe che offrono ingaggi da capogiro. Chi altri, come lui, ha saputo cogliere queste opportunità? Scopriamo le storie di allenatori e giocatori che hanno cambiato rotta per inseguire sogni e, soprattutto, stipendi da sogno

L’analisi ed i precedenti dopo l’accordo faraonico siglato da Simone Inzaghi, ormai ex allenatore dell’Inter, con l’Al Hilal. I dettagli La carriera da allenatore di Simone Inzaghi è stata caratterizzata da una crescita costante, culminata in una proposta faraonica dall’Arabia Saudita. Partendo dalle giovanili della Lazio, Inzaghi ha rapidamente scalato le gerarchie, assumendo la guida . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Simone Inzaghi, dalla Lazio all’Al Hilal: la scalata contrattuale dell’allenatore. Chi sono quelli capaci di salto economici come lui?

Approfondisci con questi articoli

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

Segui queste discussioni su X

GdS - Inzaghi ha risolto il contratto con l’Inter lasciando sul tavolo i 7 mln che avrebbe preso il prossimo anno, senza chiedere alcuna buonuscita; e ha garantito che non metterà in difficoltà il club inseguendo qualche big, con offerte allettanti, per portarlo in Ar Tweet live su X

L’intermediario determinante nell’operazione Simone #Inzaghi/Al-Hilal? Tommaso Inzaghi, nipote di Pippo e figlio di Alessia Marcuzzi e di…Simone Inzaghi! Tweet live su X

L’#AlHilal continua a lavorare duramente per firmare #TheoHernández. Simone Inzaghi pianifica di contattare il terzino spagnolo per provare a sbloccare la trattativa. L’Al-Hilal ha già un accordo di massima con il #Milan, manca il via libera di Theo. Le prossim Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Simone Inzaghi assecondato dall’Al Hilal con un calciomercato indecente: chi vogliono comprare

Scrive fanpage.it: Il club arabo è pronto a investimenti milionari pur di accontentare il tecnico e allestire una squadra fortemente competitiva ...

Simone Inzaghi all'Al-Hilal: il figlio Tommaso decisivo per il trasferimento in Arabia Saudita, ecco perché

Segnala sport.virgilio.it: Simone Inzaghi convinto dal figlio Tommaso ad accettare la corte dell'Al-Hilal: il ruolo determinante del 24enne agente sportivo della scuderia Pastorello.

Cosa ha provato a fare Simone Inzaghi prima della finale parlando dell’Al Hilal a Bastoni e Barella

Lo riporta fanpage.it: I segnali della rottura con l'Inter erano già evidenti alla vigilia della finale di Champions League: tra incontri riservati con emissari arabi e tentativi ...