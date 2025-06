Simone Inzaghi assecondato dall’Al Hilal con un calciomercato indecente | chi vogliono comprare

Simone Inzaghi ha trovato il suo alleato perfetto nell'Al Hilal! Con investimenti faraonici, il club saudita punta a rivoluzionare la propria rosa e soddisfare le ambizioni del tecnico. Ma chi saranno i prossimi acquisti? In un calcio dove il denaro regna sovrano, l'Al Hilal dimostra che il futuro è un mix di passione e potenza economica. Preparati a vedere nomi da sogno sbarcare in Arabia!

Il club arabo è pronto a investimenti milionari pur di accontentare il tecnico e allestire una squadra fortemente competitiva. Chi sono gli obiettivi di mercato dei sauditi: i soldi non sono un problema per la società alimentata dal Fondo sovrano PIF. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con questi articoli

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..." - Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

Segui queste discussioni su X

L’intermediario determinante nell’operazione Simone #Inzaghi/Al-Hilal? Tommaso Inzaghi, nipote di Pippo e figlio di Alessia Marcuzzi e di…Simone Inzaghi! Tweet live su X

L’#AlHilal continua a lavorare duramente per firmare #TheoHernández. Simone Inzaghi pianifica di contattare il terzino spagnolo per provare a sbloccare la trattativa. L’Al-Hilal ha già un accordo di massima con il #Milan, manca il via libera di Theo. Le prossim Tweet live su X

Fabrizio Romano avvisa: non solo Simone #Inzaghi L’Al Hilal si prepara ad un super mercato, nonostante il no di Bruno Fernandes #Calciomercato #DAZN Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Simone Inzaghi assecondato dall’Al Hilal con un calciomercato indecente: chi vogliono comprare

Da fanpage.it: Il club arabo è pronto a investimenti milionari pur di accontentare il tecnico e allestire una squadra fortemente competitiva ...

Simone Inzaghi ha scelto un Rolex Yacht Master per la super sfida in Champions di stasera

Scrive gqitalia.it: Tra poche ore l'Inter scenderà in campo nella partita di ritorno delle semifinali di Champions League e Simone Inzaghi, con tutta la sua squadra, c'è. Sempre attivo, travolgente, Simone Inzaghi ...

Simone Inzaghi, chi è l’allenatore dell’Inter? Età, squadre allenate, stipendio, figli e moglie

Segnala calciomercato.it: Il nome di Simone Inzaghi è chiaramente legato alla Lazio, squadra con la quale ha giocato per tantissimi anni. Prima di arrivare nella Capitale dovette girovagare per la provincia italiana per ...