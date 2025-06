Simona Ventura contro Jasmin per la frase infelice a Chiara Balistreri | “Aveva le ossa rotte come ti permetti?”

In un mondo dove le parole possono ferire più di una lama, Simona Ventura si è scagliata contro Jasmin Salvati, indignata per le accuse infondate a Chiara Balistreri. La conduttrice ha difeso con veemenza il coraggio della concorrente, ricordando che ogni parola può lasciare cicatrici profonde. È un richiamo forte alla responsabilità e al rispetto: perché nel rispetto reciproco si costruisce un vero spirito di solidarietà.

Simona Ventura durante la puntata dell'Isola di stasera ha sbottato contro Jasmin Salvati che in settimana ha accusato Chiara Balistreri di essersi esposta "per visibilità". L'opinionista del reality ha alzato la voce in diretta: "Non devi dire mai più una cosa simile, è andata in ospedale con le ossa rotte. Si è salvata per il suo coraggio. Come ti permetti?". 🔗 Leggi su Fanpage.it