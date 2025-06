Silvano Bambagioni fra politica ed economia Un libro per ripercorrerne la storia

Il nuovo libro su Silvano Bambagioni, presentato a Signa, offre uno sguardo affascinante sulla vita di un uomo che ha saputo intrecciare politica ed economia, diventando un pilastro della comunità pratese. In un periodo in cui il valore delle radici è più che mai attuale, la storia di Bambagioni ci invita a riflettere su come le nostre origini possano influenzare il presente e il futuro. Scopri la sua eredità unica!

Firenze, 4 giugno 2025 - Un libro per ripercorrere la storia di Silvano Bambagioni, signese doc, ma grande protagonista della storia politica e imprenditoriale di Prato. È stato presentato nei giorni scorsi a Villa Alberti, a Signa, suo paese natale, il volume “Silvano Bambagioni, storia del banchiere cattolico di Prato” (Edizioni San Paolo), scritto da Massimo Nardini e con la prefazione di Giovanni Pallanti. Presenti all’appuntamento anche il sindaco di Signa Giampiero Fossi, il consigliere comunale di Firenze Paolo Bambagioni (figlio di un fratello di Silvano), l’autore del libro e il giornalista Giovanni Pallanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Silvano Bambagioni fra politica ed economia. Un libro per ripercorrerne la storia

