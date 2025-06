Siena incidente alla Beko | un’operaia resta ferita

Un incidente scuote lo stabilimento Beko di Siena: un'operatrice di 53 anni si è ferita a un piede durante una turno di lavoro. La scena, drammatica, ha richiesto interventi immediati e ora le autorità indagano per chiarire le cause. La sicurezza sul lavoro torna al centro dell’attenzione: cosa si può fare per prevenire tragedie simili e tutelare chi opera ogni giorno con dedizione?

Siena, 4 giugno 2025 – Infortunio sul lavoro oggi verso le 13,15 nello stabilimento Beko di Siena. Per cause in corso di accertamento un'operaia di 53 anni, è rimasta ferita a un piede mentre operava sulla linea Big, dopo essere caduta nei pressi della sua postazione all'altezza di una rullatrice. Immediato l'allarme lanciato dai colleghi della lavoratrice. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, che ha trasportato la donna alle Scotte, dove nel pomeriggio è stata sottoposta a intervento chirurgico. Nel sito di viale Toselli anche il personale del Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl.

La @Beko di Siena non ha pace. Gli impegni sulla risoluzione della crisi industriale da parte del governo non sono ancora stati rispettati. Ora una operaia ferita al primo giorno di ritorno. Solidarietà e vicinanza a lei e ai colleghi dello stabilimento di Siena! Tweet live su X

