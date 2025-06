Sicurezza stradale arrivano i nuovi semafori intelligenti a Torrione

Il nostro impegno per la sicurezza stradale si rafforza con l’arrivo dei nuovi semafori intelligenti a Torrione. Installati sul Lungomare Marconi, questi dispositivi all’avanguardia monitorano e regolano il traffico in tempo reale, contribuendo a ridurre l’alta velocità e prevenire incidenti. Dotati di sensori e sistemi di controllo avanzati, rappresentano un passo decisivo verso strade più sicure per cittadini e visitatori.

A breve sarà attivato, il nuovo impianto semaforico sul Lungomare Marconi, per ridurre l'alta velocità sul tratto di strada spesso teatro di incidenti. I semafori intelligenti sono dotati di una tecnologia avanzata che, con una centralina di controllo, sensori per il conteggio delle vetture su. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sicurezza stradale, arrivano i nuovi semafori intelligenti a Torrione

Approfondisci con questi articoli

Come i fari aumentano la sicurezza stradale - I fari giocano un ruolo fondamentale nella sicurezza stradale, specialmente di notte. Illuminando la carreggiata, permettono ai conducenti di vedere chiaramente gli ostacoli e rendono i veicoli visibili agli altri utenti.

Segui queste discussioni su X

#Info | #sicurezza | #mobilità #Sicurezza stradale: Carabinieri e #ACI firmano un protocollo per la mobilità sicura ? https://buff.ly/mTUNtcl #Luceverde Tweet live su X

Sicurezza stradale, governo pronto al dietrofront sui 350 milioni di euro tagliati alle Province per il 2025-2026 https://24emilia.com/sicurezza-stradale-governo-pronto-dietrofront-350-milioni-tagliati-2025-2026/… Tweet live su X

22/08/2014-PIOMBINO DESE: POCA SICUREZZA STRADALE, ARRIVANO NUOVI AUTOVELOX