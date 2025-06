Sicurezza negli ospedali ok al protocollo operativo per i presidi della provincia di Massa Carrara

La sicurezza nei presidi sanitari di Massa Carrara fa un salto di qualità! Con l’approvazione del nuovo protocollo operativo, si alza il livello di protezione per il personale sanitario. Questo è un passo cruciale in un momento in cui la violenza negli ospedali è un tema sempre più attuale. Un mix di collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine promette di garantire un ambiente di lavoro più sicuro, a beneficio di tutti. Non è solo una questione di sicurezza, ma di rispetto per chi si prende cura di noi!

MASSA – Un importante passo avanti per la sicurezza nei presidi sanitari della provincia di Massa Carrara: è stato siglato un protocollo operativo per la gestione rapida ed efficace degli episodi di violenza contro il personale sanitario e socio-sanitario. Un'intesa che rafforza la collaborazione tra istituzioni e forze dell'ordine, a tutela di chi ogni giorno è in prima linea nella cura dei cittadini. Nella sala riunioni della prefettura di Massa Carrara, il prefettura di Massa Carrara, il prefetto Guido Aprea e il direttore dell'azienda Usl Toscana Nord Ovest hanno sottoscritto un protocollo operativo per la gestione degli interventi urgenti nei casi di episodi di aggressione e di violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

