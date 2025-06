Sicurezza in centro Mezzacapo Lega attacca l' assessora Sansavini | A Forlì una destra col freno a mano tirato

In un contesto politico sempre più acceso, Daniele Mezzacapo non fa sconti alla maggioranza di Forlì, accusandola di una gestione della sicurezza "col freno a mano tirato". L'ex vicesindaco e consigliere mette in discussione la capacità di una destra che si limita a buoni propositi senza prendere decisioni concrete. La sfida è aperta: sarà questa la vera svolta per la città?

"A Forlì governa una destra col freno a mano tirato: conservatrice nei titoli, accomodante nei fatti. Una destra da oratorio: tanti buoni propositi, nessuna scelta netta". Nuovo affondo, contro la maggioranza dall'alleato Daniele Mezzacapo. L'ex vicesindaco con delega alla Sicurezza e consigliere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Sicurezza in centro, Mezzacapo (Lega) attacca l'assessora Sansavini: "A Forlì una destra col freno a mano tirato"

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

