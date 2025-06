Sicurezza ad Etna Nord il sindaco di Linguaglossa risponde alle accuse | Affermazioni infondate e offensive

In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza nei luoghi turistici, il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta, difende la sua posizione dopo le accuse sull'incidente avvenuto il 2 giugno. "Le affermazioni sono infondate e offensive", sottolinea. Questo episodio riaccende il dibattito sulla gestione della sicurezza nei territori vulcanici, dove la prudenza deve andare di pari passo con l'esperienza. Gli appassionati dell'Etna possono così riflettere sull'importanza della responsabilità condivisa!

Il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta, interviene sull'evento vulcanico che si è verificato il 2 giugno. "Tutti gli attori che operano sull'Etna devono prestare la massima prudenza, non solo affidandosi all'indiscussa, alcune volte, esperienza, ma soprattutto attraverso il rispetto delle

