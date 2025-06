Sicurezza 14 nuovi reati e aggravanti

Il recente Decreto Legge sulla Sicurezza segna un cambio di passo nel panorama normativo italiano, introducendo 14 nuovi reati e aggravanti che mirano a garantire una maggiore protezione per la società. In un periodo in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico, queste misure rispondono a un'esigenza crescente di affrontare fenomeni come il terrorismo e le occupazioni abusive. Scopriamo insieme le novità e le implicazioni di queste misure.

15.05 Con il Dl Sicurezza si introducono 14 nuovi reati e diverse aggravanti. Tra i nuovi reati, la detenzione e divulgazione di materiale con istruzioni per compimento di atti di terrorismo. Nuovo reato di occupazione arbitraria di immobili.Pene inasprite per danneggiamenti durante le manifestazioni.Per detenute madri rinvio pena no automatico.I reati di rivolta e istigazione nel novero di quelli che escludono benefici penitenziari. Revoca della cittadinanza in caso di condanna per reati gravi. Stretta contro le violenze ad agenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre letture consigliate

Decreto sicurezza, il Csm: “I nuovi reati peseranno sul sistema. Finora il governo ha depenalizzato solo l’abuso d’ufficio” - Il decreto sicurezza presenta importanti novità nel panorama penale, introducendo nuovi reati che influenzeranno significativamente il sistema giudiziario.

Segui queste discussioni su X

Il decreto sicurezza è legge. Un provvedimento strategico, fortemente voluto da questo Governo, che introduce nuovi ed efficaci strumenti per rafforzare il contrasto a criminalità e terrorismo, garantire una maggiore protezione dei cittadini, in particolare dei più f Tweet live su X

#UNGA elegge 5 nuovi membri al Consiglio di Sicurezza #ONU: prima volta per @LatviaUN_NY. Rinnovata la composizione dell’organo che decide su pace e conflitti: da gennaio 2026 entrano anche @BahrainMsnNY, @ColombiaONU, @LibMissionUN e @ Tweet live su X