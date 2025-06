Sicilia il governo Schifani incassa manovra da 50 milioni | via libera dell' Ars Fondi per la povertà e la crisi idrica norma anti-dazi rinviata

In Sicilia, il governo Schifani ottiene il via libera all'importante manovra da 50 milioni di euro, un passo decisivo per affrontare povertà e crisi idrica. Con un ampio consenso dell'Ars e il sostegno delle opposizioni, si apre una nuova fase di interventi concreti per il benessere dei cittadini. Ma quali sono i dettagli di questa strategia e le sfide che ancora si profilano all'orizzonte?

L' Ars ha approvato la manovrina da 50 milioni di euro con 44 voti favorevoli e 19 astenuti. Si tratta del testo base proposto dal governo Schifani e che non ha trovato alcun ostacolo, grazie anche al dialogo con le opposizioni che hanno condiviso la norma di contrasto alla povertà e agli interventi contro la crisi idrica. Sul sostegno ai più deboli è stato approvato un emendamento governativo.

