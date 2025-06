Sicilia e Slovenia si intensificano le sinergie nei settori produttivi | visita a Palermo dell' ambasciatore

L'onda di collaborazione tra Sicilia e Slovenia sta per crescere! L'ambasciatore sloveno in Italia, Matjaž Longar, è a Palermo per tre giorni di incontri ufficiali volti a rafforzare legami e creare nuove opportunità nei settori turistico, culturale ed economico. Un passo importante nel segno del dialogo e della cooperazione, dove il calore siciliano si fonde con la ricchezza slovena in un'esperienza che promette di essere fruttuosa e coinvolgente!