Si toglie la vita a 20 anni Tommaso era preoccupato per la bocciatura a scuola | il fratello morto nel sonno solo un anno fa

La tragica storia di Tommaso, solo 20 anni, mette in luce un problema sempre più urgente: la salute mentale tra i giovani. La pressione scolastica e il dolore per la perdita di un familiare possono diventare pesi insostenibili. In un momento in cui il benessere emotivo dovrebbe essere al centro dell'attenzione, è fondamentale parlarne. La sua vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di supportare i ragazzi e ascoltarli, prima che sia troppo tardi.

Forse la preoccupazione per la scuola, il cuore ancora gonfio di dolore per la perdita del fratello più grande, morto meno di un anno fa per un?improvviso malore a soli 21 anni. Tommaso.

