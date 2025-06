Si slaccia l' imbragatura e si getta nel vuoto in Montenegro 19enne muore mentre fa parasailing | Forse colta da un attacco di panico

Una tragedia sfiorata in Montenegro: una ragazza di 19 anni, durante un'esperienza di parasailing, si slaccia l’imbragatura e precipita nel vuoto, forse colta da un attacco di panico. Il video, registrato dalla cugina, cattura i momenti drammatici in cui l’agitazione si trasforma in un tragico errore. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra avventura e pericolo, lasciando un vuoto incolmabile.