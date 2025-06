Si slaccia il paracadute e precipita nel vuoto | la tiktoker serba Tijana Radonjic muore in diretta streaming video

È una tragedia che scuote il mondo dei social: Tijana Radonjic, una promettente tiktoker serba di soli 19 anni, ha perso la vita in diretta streaming durante un volo di paracadutismo. Con un gesto fatale, ha slacciato il paracadute, trasformando un momento di avventura in una catastrofe. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità nei contenuti virali. Un monito per tutti gli appassionati di adrenalina e influencer: la vita è fragile, non giocate

Tijana Radonjic, modella e tiktoker 19enne di origini serbe, è morta lo scorso 28 maggio mentre faceva paracadutismo in Montenegro a un evento. La giovane, che studiava presso la “Mileva Mari? Ajnštajn” Technical School, è caduta nel vuoto dopo aver slacciato l’imbracatura del paracadute. Secondo Rainews, le autorità montenegrine hanno aperto un’indagine sull’incidente. Tijana stava sorvolando la zona di Budva sul Mar Adriatico per la realizzazione di uno spot in cui sarebbe dovuta comparire in bikini. Alcuni testimoni avrebbero riferito di averla sentita gridare parole come «mettetemi giù!» e ancora «aiutami!». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Si slaccia il paracadute e precipita nel vuoto: la tiktoker serba Tijana Radonjic muore in diretta streaming (video)

Altre letture consigliate

Si slaccia il paracadute per un attacco di panico e precipita in mare: il dramma di una 19enne - Un'avventura che può trasformarsi in un incubo. È il caso di una 19enne che, colta da panico, ha scelto di slacciarsi il paracadute durante un'escursione di parasailing, precipitando in mare.

Segui queste discussioni su X

Chi ha lo stomaco debole non guardi... https://lastampa.it/esteri/2025/06/03/news/tijana_radonjic_morta_paracadute_montenegro-15174839/?ref=LSHA-BH-P4-S3-T1… Ad ogni modo, non capisco quale sia stato il malessere ad averla spinta a togliersi l'imbra Tweet live su X

Si slaccia il paracadute per attacco di panico, 19enne muore precipitando in Adriatico: “Urlava mettetemi giù” Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Tragedia in volo: modella si slaccia l’imbragatura durante il parasailing e precipita nel vuoto

Lo riporta notizie.it: Una studentessa e modella di 19 anni è morta in Montenegro dopo essersi slacciata la cintura di sicurezza durante una sessione di parasailing. È stata aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica dell ...

Slaccia l'imbracatura e cade nel vuoto: modella di 19 anni muore mentre fa parasailing

Come scrive today.it: Tijana Radonjic, di origini serbe, ha perso la vita durante le riprese di un video promozionale in Montenegro. La giovane si sarebbe tolta il giubbotto di sicurezza in preda a un attacco di panico, ma ...

Attacco di panico mentre fa parasailing, modella di 19 anni si slaccia l'imbragatura e si getta nel vuoto

Secondo virgilio.it: Una giovane di 19 anni è morta è morta precipitando nel mare Adriatico mentre era alla sua prima esperienza di parasailing in Montenegro ...