Si scaglia contro i carabinieri e viene bloccato minorenne nei guai

Un episodio di grande tensione scuote Lido degli Estensi: un minorenne, in preda a un raptus, si scaglia contro i carabinieri intervenuti per calmare la situazione. La scena, avvenuta sabato sera, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine che, dopo una breve colluttazione, sono riuscite a bloccare il giovane e ad indirizzarlo verso una comunità . Nella circostanza...

Un minore è stato arrestato e collocato in una comunità dopo essersi scagliato contro i carabinieri che tentavano di contenerlo. L'episodio è avvenuto intorno alle 22 dello scorso sabato 31 maggio scorso, a Lido degli Estensi.

