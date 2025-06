Si rinnovano i valori di legalità giustizia e vicinanza | festa dell' Arma dei carabinieri al tempio dei Dioscuri

Domani, 5 giugno, il Tempio dei Dioscuri si trasformerà in un palcoscenico di valori fondamentali: legalità, giustizia e vicinanza. In occasione del 211esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri, la cerimonia promette di essere un momento di riflessione e unità per tutta la comunità. Un'opportunità imperdibile per sottolineare l’importanza delle forze dell'ordine nel nostro quotidiano, in un’epoca in cui la sicurezza è più che mai una prior

Domani, 5 giugno, alle ore 19, al tempio dei Dioscuri, nella Valle dei Templi, si terrà la solenne cerimonia per celebrare il 211esimo annuale di fondazione dell’Arma dei carabinieri. Alla cerimonia parteciperanno le autorità civili, militari e religiose della provincia, rappresentanze delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Si rinnovano i valori di legalità, giustizia e vicinanza: festa dell'Arma dei carabinieri al tempio dei Dioscuri

Segui queste discussioni su X

???? Buona Festa della Repubblica! Oggi celebriamo i valori fondanti della nostra Repubblica: libertà, democrazia, solidarietà. Valori che si rinnovano ogni giorno nelle connessioni che uniscono l’Italia e ne raccontano la storia, proiettandola nel futuro. #2Giug Tweet live su X

GIÙ LE MANI DALLE NOSTRE FORZE DELL’ORDINE! Dal Consiglio d’Europa - entità indipendente da UE evidentemente condizionata da pregiudizi anti italiani - rinnova i suoi attacchi ignobili alle nostre divise. Protezione fondamentale - invece - per tutti i cit Tweet live su X

#DanielaFumarola: “La sottoscrizione dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto delle attività funebri e’ un importante risultato che conferma il valore della relazioni sindacali anche in questo settore grazie al ruolo negoziale della Fit Cisl e delle altre sigl Tweet live su X