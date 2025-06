Si può essere felici sul lavoro? La risposta della psicologa

La felicità sul lavoro è un traguardo ambito, ma raramente raggiunto. Secondo l’Osservatorio 2024 “BenEssere e Felicità in Azienda”, quasi la metà degli italiani si sente soddisfatta della propria occupazione, ma solo una ristretta élite sperimenta un benessere completo. Scopriamo insieme le risposte di una psicologa esperta, che ci guiderà attraverso le chiavi per trasformare il lavoro in un'esperienza gratificante e appagante su tutti i fronti!

Secondo l’Osservatorio 2024 “BenEssere e Felicità in Azienda”, il 49% degli italiani si dichiara felice per il lavoro che svolge. Ma solo il 5% afferma di sentirsi davvero felice su tutti i fronti: fisico, psicologico e relazionale. Questo ci suggerisce che la felicità sul lavoro non è irraggiungibile, ma nemmeno una condizione da dare per scontata. Che poi, che cosa intendiamo per felicità? E in che modo possiamo favorire questo sentimento sul luogo di lavoro? Mettiamo insieme i pezzi. Cosa significa “felicità” secondo la psicologia. Secondo la psicologa Sonja Lyubomirsky, la felicità è un mix complesso di emozioni positive che comprendono soddisfazione verso la propria vita, senso di energia e di connessione sociale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Si può essere felici sul lavoro? La risposta della psicologa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Flick: «Una stagione di cui essere felici. Champions League? Dobbiamo migliorare, ma ci riproveremo» - Hans Flick, il tecnico del Barcellona, esprime ottimismo in un bilancio di stagione che invita alla riflessione.

Segui queste discussioni su X

3.6.2025 Ufficiale: Simone #Inzaghi non è più l'allenatore dell'#Inter. Evidentemente i presupposti continuare insieme non ci sono più, presupposti che spero non riguardino il prossimo Mercato, perché altrimenti c'è poco di cui essere felici. Tweet live su X

#ArtePerLArte Il mondo è così totalmente e meravigliosamente privo di senso che riuscire ad essere felici non è fortuna è arte allo stato puro Magritte L’heureux donateur Tweet live su X