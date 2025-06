Si finge un turista e ruba 650 euro da una farmacia | ex detenuto fermato ad un posto di blocco

Un turista, ex detenuto, tenta di sfuggire alla giustizia con un gesto audace: ruba 650 euro dalla farmacia e si dà alla fuga in scooter. La scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza e il suo tentativo di fuga si conclude al posto di blocco della Polizia di Stato. Un caso che dimostra come la legge non dorma mai e l’abilità delle forze dell’ordine nel fermare i trasgressori. Continua a leggere...

Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia. L'uomo dopo aver rubato l'incasso della giornata è scappato a bordo del suo scooter per essere poi identificato poco dopo ad un posto di blocco istituito dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Roma, si finge un turista e rapina una farmacia - Un episodio inquietante scuote Roma: un uomo, travestito da turista, ha messo a segno una rapina in una farmacia con audacia e spavalderia.