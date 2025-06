Si costituisce il fuggiasco della banda del botto di Sarnico | l’auto e la carcassa del bancomat in un box

Un colpo audace che ha lasciato il segno: la banda del botto di Sarnico torna a far parlare di sé. Dopo aver seminato il panico con l'esplosione del bancomat, uno dei fuggiaschi ha deciso di costituirsi, sgretolando il silenzio attorno a un crimine che ha scosso la comunità. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che mescola adrenalina, mistero e giustizia.

Si è costituito in autonomia, recandosi nella mattina di mercoledì 4 giugno al comando dei carabinieri di Bergamo, il quarto componente della banda ritenuta responsabile del botto al bancomat della Banca Popolare di Sondrio nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, quando lo sportello sul lungolago esplose permettendo ai malviventi di scappare con un bottino di 23mila euro. Gli altri tre erano stati arrestati alla fine di maggio in un’operazione che ha coinvolto le le province di Bergamo, Brescia, Treviso, Padova, Vicenza, Savona e Alessandria. In manette sono finiti quattro uomini di etnia sinti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it