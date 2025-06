Si chiama Dylan che nome orribile Non può promettermi nulla e io non posso più aspettare

In un mondo in cui le relazioni si intrecciano come fili fragili, la storia di Anna e Dylan ci catapulta nei meandri dell'amore e della perdita. Due giorni, due cuori in balia delle emozioni: il coraggio di iniziare e la paura di chiudere. In un'epoca in cui le promesse sembrano svanire, esploriamo insieme un viaggio che ci tocca tutti, in un racconto dove ogni attimo conta.