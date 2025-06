Si cala con un lenzuolo per evadere dal carcere | è caccia al baby killer di Pianura

Un evaso dal carcere minorile: è il 17enne ritenuto responsabile di un omicidio che ha scosso Pianura. La sua fuga, avvenuta con un ingegnoso stratagemma, evidenzia le fragilità del sistema penale giovanile. Mentre le autorità intensificano le ricerche, la società si interroga su come affrontare la violenza giovanile e le sue radici. La storia di questo baby killer mette in luce un tema critico e attuale, invitando a una rifl

È in corso una vasta operazione di ricerca tra Napoli e provincia per rintracciare il 17enne evaso due giorni fa dall’istituto penale per minorenni “Fornelli” di Bari. Il ragazzo, condannato come esecutore dell’omicidio di Gennaro Ramondino avvenuto lo scorso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it