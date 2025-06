Sì al nuovo Sinigaglia ma lo stadio dovrà essere più basso | Al massimo 16 metri

Il nuovo stadio Sinigaglia di Como si fa strada nel panorama calcistico, ma con un vincolo: un’altezza massima di 16 metri. Mentre Milano si muove a ritmi frenetici, Como deve affrontare la realtà dei tempi lunghi. Questa situazione ci ricorda che anche le città più piccole hanno bisogno di sognare in grande, pur rispettando le proprie radici. Riuscirà Como a trasformare queste sfide in opportunità? La risposta è nel futuro!

Basterebbe pensare a Milano, dove tutto corre dieci volte più veloce, per non farsi troppe illusioni. Se dopo anni di confronti, discussioni, vincoli e promesse d'addio da parte di Inter e Milan il nuovo San Siro è ancora in cerca di un destino certo, come ci si può illudere che a Como, dove il. 🔗 Leggi su Quicomo.it