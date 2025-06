shiloh la figlia di angelina jolie e brad pitt si presenta con un nuovo nome

Shiloh, la figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, sta scrivendo il suo capitolo personale: dopo un primo cambio di nome, ora ne sceglie un altro. Questo viaggio di scoperta identitaria riflette un trend più ampio tra i giovani, sempre più propensi a esprimere la propria individualità in modi inaspettati. Un aspetto interessante? La continua evoluzione del suo nome simboleggia non solo crescita, ma anche la ricerca di una vera connessione con se stessa.

Dopo il primo cambio di nome, la figlia d'arte ci ripensa e cambia nuovamente. Di recente, Brad Pitt aveva espresso la sua delusione La secondogenita di Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh Jolie, sta per debuttare con un nuovo nome. Secondo un comunicato stampa ottenuto da Page Six, L'Officiel e Variety, la figlia della famosa coppia ha annunciato il cambiamento di nome durante una rara apparizione a Los Angeles per il lancio della capsule collection femminile della stilista francese Isabel Marant con l'azienda di lusso Net-A-Porter. In occasione della festa, è stata accreditata per la coreografia di un numero di danza originale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it