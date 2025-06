SGAZATI – Profughi verso il sud tra due fuochi

In un contesto globale sempre più complesso, la fuga dei profughi da Gaza verso il Sud rappresenta un dramma umanitario che non possiamo ignorare. Mentre l'umanità si mobilita per garantire i beni di prima necessità, la solidarietà internazionale è messa a dura prova. Con solo quattro centri di distribuzione attivi, la situazione è critica. Riflessioni su come la comunità globale possa rispondere a questo appello urgente sono più che mai necessarie. Non possiamo voltare lo sguardo.