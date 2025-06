sex and the city revival ottiene punteggio record su rotten tomatoes dopo due stagioni contestate

Terza stagione di «And Just Like That…» segna una svolta, conquistando i cuori e le menti dei critici con un punteggio record su Rotten Tomatoes. Dopo due stagioni di alti e bassi, la serie ritorna più forte che mai, dimostrando che il glamour di New York può ancora sorprendere e affascinare. Un revival che promette emozioni, riflessioni e stile… e il meglio deve ancora venire.

and just like that. stagione 3: il record di valutazione su Rotten Tomatoes. La terza stagione di «And Just Like That.», revival della celebre serie Sex and the City, ha raggiunto un risultato senza precedenti in termini di critica, con un punteggio elevato su Rotten Tomatoes. Dopo due stagioni caratterizzate da risposte contrastanti, questa nuova edizione si distingue per una ricezione più positiva, segnalando un importante passo avanti nella qualità e nell’apprezzamento del pubblico. valutazione critica e andamento della serie. il miglioramento delle recensioni e il punteggio critico. Su Rotten Tomatoes, la stagione 3 ha ottenuto un score del 78% dai critici, basato su 24 recensioni, ed è stata certificata come Fresh (Fresca). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it