SeulLee | protezionismo è una minaccia

Il neo presidente sudcoreano Lee Jaemyung si impegna a rafforzare l'alleanza con gli Stati Uniti e il Giappone, in un momento in cui il protezionismo globale rappresenta una crescente minaccia. Con un approccio "flessibile e pragmatico", Lee punta a ripristinare la democrazia e a navigare tra le sfide geopolitiche attuali. In un mondo che cambia rapidamente, la cooperazione trilaterale potrebbe essere la chiave per affrontare le tensioni economiche e politiche.

5.00 Il neo presidente sudcoreano Lee Jaemyung ha riaffermato l'alleanza con gli Usa,promettendo maggiore cooperazione trilaterale con il Giappone. Nel discorso di insediamento, a poche ore dalla vittoria alle presidenziali, Lee ha promesso un governo "flessibile e pragmatico", impegnandosi a ripristinare la democrazia "I rapidi cambiamenti nell'ordine globale,come il crescente protezionismo e la ristrutturazione della catena di approvvigionamento,rappresentano una minaccia per la nostra stessa sopravvivenza", ha aggiunto.. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

