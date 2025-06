Seul | eletto presidente Lee Jae-myung

Lee Jae-myung è il nuovo presidente della Corea del Sud, segnando un cambio di rotta politico nel Paese. La sua vittoria rappresenta un forte segnale di rinnovamento in un contesto globale dove le elezioni sono sempre più influenzate da temi come la giustizia sociale e l'ambientalismo. Questo risultato è emblematico: l'elettorato cerca leader capaci di affrontare le sfide contemporanee e Lee potrebbe essere il volto di una nuova era. La sua leadership sarà cruciale per navigare queste acque tumultuose!

2.04 Il sudcoreano Lee Jae-myung, esponente di centrosinistra, è stato dichiarato formalmente presidente per aver vinto le elezioni anticipate dell'altro ieri. Ha ottenuto una netta vittoria sul conservatore Kim Moonsoo, membro del partito dell'ex presidente Yoon Suk Yeol, caduto in disgrazia.In un'elezione presidenziale tradizionale, la Corea del Sud prevederebbe un periodo di transizione di mesi, ma poiché la vittoria di Lee è arrivata alle elezioni anticipate dopo l'impeachment di Yoon, il suo mandato è iniziato immediatamente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

