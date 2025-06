Sette pilastri per un nuovo modello | il Bacino Termale Euganeo guarda al futuro

Il Bacino Termale Euganeo si appresta a scrivere il suo futuro: sette pilastri che delineano un modello innovativo e sostenibile, capace di rilanciare l’intero comparto. Promosso da Federalberghi Veneto e Confindustria Veneto, questo position paper rappresenta una sfida ambiziosa, incentrata sulle nuove prospettive del termalismo euganeo. È il momento di agire: le opportunità sono davanti a noi, e il nostro impegno determinerà il domani del settore.

