Settanta chili di droga in un seminterrato | arrestata una coppia

Settanta chili di droga nascosti in un seminterrato: un’operazione che fa riflettere su come il traffico di stupefacenti sia in continua evoluzione, anche nelle piccole realtà. A Civitanova Marche, la polizia ha arrestato una coppia, mostrando che il crimine si cela spesso dietro volti comuni. Questo episodio riaccende la discussione sulla sicurezza e la necessità di vigilanza nelle nostre comunità. Cosa ne pensi?

Civitanova Marche (Macerata), 4 giugno 2025 – Coppia arrestata per spaccio: si tratta di un operaio campano di 49 anni residente a Fermo e la compagna. Lui in particolare è stato trovato con circa 70 chili di droga. Sabato il personale della squadra mobile della questura di Macerata, in collaborazione con personale della squadra mobile di Fermo, nell’ambito dei servizi interprovinciali finalizzati a controlli amministrativi in locali notturni, ha proceduto all’arresto dei due per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, l’uomo è stato trovato in trovato in possesso di circa 70 chili di hashish e, in concorso con la donna, anche di circa 2 etti di cocaina, che sarebbero stati destinati all’illecita cessione a terzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it