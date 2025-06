Sesto arriva la Notte Bianca in biblioteca | 20 ore di eventi a tema circense

Preparati a vivere una notte da sogno nella Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino! Sabato 7 e domenica 8 giugno, il mondo circense prenderà vita per ben venti ore di eventi imperdibili. In un’epoca in cui la cultura e l'intrattenimento si intrecciano sempre di più, questa Notte Bianca rappresenta un'occasione unica per riscoprire la magia dei libri e del divertimento collettivo. Non mancare!

Sesto Fiorentino (Firenze) - Dalle ore 16 di sabato 7 giugno alle 12 di domenica 8 giugno: venti ore filate di spettacoli, tornei di giochi di ruolo, iniziative per bambini, silent disco, cinema, musica, escape room. Oltre 30 appuntamenti per la Notte Bianca della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, rigorosamente a ingresso libero e quest'anno dedicata al mondo circense. E "Tutti al Circo" è l'evento che inaugura la kermesse, dalle ore 16 nel Cortile esterno insieme alla scuola di arti circensi En Piste, tra giocoleria, verticalismi e acrobazie aeree. Tutto da scoprire il parco giochi dell'artista catalano Joan Rovira, con creazioni ludiche realizzate con materiali di riciclo, tra arte e inventiva.

